Поднялся «Буран»: создан дрон для доставки припасов и эвакуации раненых

Российский аналог украинской «Бабы-яги» превосходит ее по важным характеристикам

В России разработан БПЛА-гексакоптер «Буран». Он способен перевозить грузы массой до 80 кг со скоростью 70 км/час. Его можно использовать для доставки грузов непосредственно на линию фронта и даже для эвакуации раненых, уверяют разработчики. Также он может вести разведку, а при необходимости его можно приспособить под сброс боеприпасов. «Буран» уже успели прозвать «русской Бабой-ягой» по аналогии с украинским дроном, который активно используется в зоне СВО. Но наша машина превосходит его по многим характеристикам. Что самое главное, примерно в два раза — по дальности полета.

На что способен БПЛА «Буран»

Российские разработчики представили первый в своем роде БПЛА-гексакоптер «Буран». Он достаточно габаритный и весит около 80 кг.

— Сейчас изготовлено несколько образцов, — рассказали «Известиям» в компании-разработчике «Котлин-Новатор». — Они прошли испытания, которые подтвердили, что при нагрузке в 80 кг дрон может находиться в полете около 20 минут. Без нагрузки — до 45 минут. Радиус полета БПЛА — до 20 км.

«Буран» может перевозить боеприпасы, воду и другие грузы, необходимые для снабжения войск на передовой.

— Мы прорабатываем и эвакуацию людей, — отметили разработчики. — Проводили испытания, поднимали человека.

БПЛА-гексакоптер «Буран» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При необходимости его можно будет приспособить под сброс боеприпасов, а также для ведения разведки, в том числе ночью, при помощи тепловизоров.

По словам разработчиков, трехдиапазонный канал связи имеет серьезную защиту от воздействия комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Управляется дрон оператором, получающим картинку с бортовой видеокамеры.

При потере картинки дрон можно вернуть вслепую — ориентируясь на его координаты. По словам разработчиков, сейчас разрабатываются и другие алгоритмы выхода из критических ситуаций.

Дрон планируется поставлять в специальных кейсах, которые обеспечивают комфортную перевозку аппарата.

— «Буран» легко разобрать на несколько частей, — отметили производители. — С помощью ключа у него можно легко отвинтить лучи дрона — они крепятся всего на одном винте. После чего их можно уложить в кейсы. Лопасти можно не откручивать, так как они прижимаются к лучам и не требуют дополнительного места. Точно так же снимаются ножки. Получается шесть лучей, две ножки, две балки, которые их соединяют в распор, и основная часть дрона с электробатареями.

«Русская Баба-яга»

Дрон уже успели прозвать «русской Бабой-ягой» по аналогии с украинским дроном, который противник активно использует в зоне СВО. Но наша машина превосходит своего оппонента по многим характеристикам. Что самое главное, примерно в два раза — по дальности полета.

При полезной нагрузке в 80 кг эти дроны эффективны для доставки грузов на передовую, особенно туда, где трудно пройти по земле из-за минных полей, огня противника, водных преград или по другим причинам, отметил военный эксперт Юрий Лямин.

— Сейчас для решения этих задач применяют небольшие дроны с маленькой полезной нагрузкой, и они всех проблем не решают, — отметил он. — Новый дрон может сразу взять и боекомплект, и еду, и воду. Потенциально его можно использовать как ночной бомбардировщик. Он же электрический, значит, тихий. В темное время суток вероятность, что его собьют, меньше. А поднять он может много, что позволит нанести мощные удары по опорным пунктам противника, минировать дороги даже тяжелыми противотанковыми минами.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Эксперт отметил, что все характеристики аппарата надо проверять в условиях реальных боевых действий.

— Только там станет понятна эффективность этого аппарата. Много особенностей связано, например, с устойчивостью к РЭБ, — отметил Юрий Лямин.

Не так просто обстоят дела и с эвакуацией раненых на передовой, считает эксперт.

— Все-таки это большой аппарат — в этом его уязвимость, — отметил он. — Поэтому надо максимально осторожно подходить к его использованию. Если отправлять, то только в случаях, когда просто ничего больше не остается и спасти жизнь человека можно только с помощью такой эвакуации.

«Баба-яга», которую используют ВСУ, изначально создавалась как агродрон для распыления пестицидов, напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

— Наш же специально разрабатывался для военных целей, и в этом его преимущество, — рассказал он «Известиям». — Многие ошибки будут учтены, изначально будет выше уровень надежности и не будет многих ограничений, которые есть у гражданских беспилотников.

Эксперт отметил, что новый дрон может стать ретранслятором для более компактных FPV-дронов.

— Это позволит через него управлять дронами-«камикадзе», а значит, увеличить радиус их действия, — отметил он. — «Бураны» могут занять важную нишу и быть востребованы. И то, как они покажут себя в войсках, — решит их судьбу. При благоприятном исходе беспилотник может стать основой для будущих разработок.

Линейка дронов-бомбардировщиков

Линейка универсальных дронов, которые можно использовать как для доставки грузов, так и для нанесения ударов по противнику, уже вырисовывается. Ранее «Известия» писали, что в России началось серийное производство ударно-разведывательного гексакоптера МиС-35. Это тактический беспилотник, который может сбрасывать боеприпасы и вести разведку. На передовой, где аппарат проходил испытания, его уже успели прозвать «мини-Бабой-ягой» за внешнее сходство с дронами, которые используют ВСУ.

МиС-35 Источник изображения: Фото: t.me/misdronekb

МиС-35 по размерам находится где-то между «Мавиком» и «Бабой-ягой». По сравнению с последней он имеет меньшую заметность — визуальную, тепловую и шумовую. На передовой МИС-35 используется для сбросов 82-мм минометных мин и боеприпасов ПГ-7 — это кумулятивный заряд от ручного гранатомета РПГ-7.

Боевой радиус гексакоптера при вылете с нагрузкой весом 3,5 кг — девять километров, максимальная грузоподъемность 4,5 кг. В режиме разведывательной миссии он может находиться в воздухе до 45 минут. Беспилотник разгоняется до 63 км/ч. С полной нагрузкой время полета дрона сокращается до 30–32 минут. Аппарат хорошо зарекомендовал себя на линии боевого соприкосновения.

Богдан Степовой

Андрей Федоров