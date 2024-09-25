Войти
Техносфера

Испытания завершает обновленный российский двигатель ТМЗ-8801.10

190
0
0
ТМЗ-8801.10
ТМЗ-8801.10.
Источник изображения: tehnoomsk.ru

Тутаевский моторный завод (ТМЗ, Ярославская область) в сентябре 2024 года завершает программу испытаний своего модернизированного 8-цилиндрового двигателя ТМЗ-8801.10 на серийном тракторе К-7 современного семейства «Кировец» Петербургского тракторного завода. Это дизельный двигатель линейки силовых агрегатов нового поколения ТМЗ-880, производство которой налаживают на предприятии. На новые образцы двигателей устанавливают чугунные головки цилиндров, производство которых завод в Тутаеве начал в 2024 году на новом оборудовании.

Производитель пока не приводит характеристики ТМ-8801.10. Известно, что обновленный мотор включает в себя российскую электронную систему управления и топливную систему аккумуляторного типа Common Rail также отечественного производства. Привод агрегатов двигателя (водяного насоса, генератора, компрессора кондиционера) осуществлён поликлиновыми ремнями с автоматическим натяжителем — для уменьшения нагрузок на подшипники, повышения ресурса и улучшения удобства обслуживания.

Ранее сообщалось, что в линейке моторов ТМЗ-880 будут выпускаться модели повышенной мощности. Например, одна из моделей — 8807.10 — предназначена для комбайнов, имеет мощность 653 л.с. и заменяет немецкий дизель Mercedes аналогичного размера и мощности, что подтвердили успешные испытания на белорусском комбайне «Гомсельмаш».


ТМЗ-8801.10.
Источник: ПАО «Камаз»

ТМЗ-8801.10.
Источник: ПАО «Камаз»
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 03:57
  • 595
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.09 03:54
  • 4953
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 22:33
  • 2
Глава "Хезболлы" после взрывов в Ливане заявил, что Израиль пересек все "красные линии"
  • 24.09 18:00
  • 0
Ответ на "Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград"
  • 24.09 16:20
  • 0
Что нужно знать о правдивости заявлений литовских властей
  • 24.09 11:40
  • 1
ВМС Индии намерены обзавестись вторым авианосцем собственной постройки
  • 24.09 11:30
  • 1
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 24.09 09:28
  • 1
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 24.09 03:54
  • 1
Российский истребитель Су-35 — это не шутки (The National Interest, США)
  • 24.09 03:36
  • 0
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.