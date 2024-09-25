Испытания завершает обновленный российский двигатель ТМЗ-8801.10

Тутаевский моторный завод (ТМЗ, Ярославская область) в сентябре 2024 года завершает программу испытаний своего модернизированного 8-цилиндрового двигателя ТМЗ-8801.10 на серийном тракторе К-7 современного семейства «Кировец» Петербургского тракторного завода. Это дизельный двигатель линейки силовых агрегатов нового поколения ТМЗ-880, производство которой налаживают на предприятии. На новые образцы двигателей устанавливают чугунные головки цилиндров, производство которых завод в Тутаеве начал в 2024 году на новом оборудовании.

Производитель пока не приводит характеристики ТМ-8801.10. Известно, что обновленный мотор включает в себя российскую электронную систему управления и топливную систему аккумуляторного типа Common Rail также отечественного производства. Привод агрегатов двигателя (водяного насоса, генератора, компрессора кондиционера) осуществлён поликлиновыми ремнями с автоматическим натяжителем — для уменьшения нагрузок на подшипники, повышения ресурса и улучшения удобства обслуживания.

Ранее сообщалось, что в линейке моторов ТМЗ-880 будут выпускаться модели повышенной мощности. Например, одна из моделей — 8807.10 — предназначена для комбайнов, имеет мощность 653 л.с. и заменяет немецкий дизель Mercedes аналогичного размера и мощности, что подтвердили успешные испытания на белорусском комбайне «Гомсельмаш».

ТМЗ-8801.10. Источник: ПАО «Камаз»