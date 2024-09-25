На что способен российский самолет АК-3?

В конце августа 2024 года был впервые показан двухместный самолет АК-3, построенный российским предприятием «Конструкторское бюро А. Кеменова» (Московская область) на основе конструкции легендарного советского боевого самолета Великой Отечественной войны Як-3. Машина вызвала большой интерес — в частности как потенциальный учебный самолет. Что из себя представляет АК-3?

Самолет, по информации разработчика, действительно «повторяет очертания лучшего самолёта-истребителя Второй мировой войны Як-3«. Силовая установка создана на базе авиаконверсии автомобильного американского 8-цилиндрового двигателя Chevrolet LS-3*, включающая как редуктор, так и оборудование для акробатического применения. Авторы проекта также выражают желание оснастить свою машину перспективным российским авиадвигателем АПД-500, которого пока нет в серийном варианте. АК-3 оборудован быстродействующей парашютной системой КС-100 производства отечественной фирмы МВЕН. Есть информация о том, что «Конструкторское бюро А. Кеменова» разрабатывает собственную линейку воздушных винтов: трёхлопастный винт ВВ-3-250 изменяемого шага с полыми композиционными лопастями и соосный винт ВСВ-4.

Программа полетов первого летного образца должна стартовать в 2024 году. Разработчики рассчитывают на следующие характеристики: максимальная скорость до 410 км/ч, крейсерская — 340 км/ч, скороподъемность до 15,5 м/с, дальность до 1000 км, диапазон эксплуатационных перегрузок от +8 до -6.

Также сообщается, что АК-3 имеет сдвоенное управление, что позволяет его использовать как для первоначального обучения, так и для обучения высшему пилотажу. Возможности самолета делают его подходящим и для участия в авиационных гонках и аэрошоу.

* LS3 — бензиновый автомобильный двигатель объемом 6.2 литра и мощностью 413-430 л.с.