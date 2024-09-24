Войти
Lenta.ru

В НАСА рассказали об ожидании от «Роскосмоса» решения по МКС

135
0
0
Фото: Roscosmos / Globallookpress.com
Фото: Roscosmos / Globallookpress.com.

ArsTechnica: НАСА ожидает от «Роскосмоса» решения по МКС

НАСА ожидает решения от госкорпорации «Роскосмос» по будущему Международной космической станции (МКС). Об этом пишет издание ArsTechnica.

Как заявил на заседании консультативного совета директор программы МКС в штаб-квартире НАСА Робин Гейтенс, существует неопределенность в вопросе перспектив станции в период с 2028 по 2030 год. По его словам, российская сторона одобрила продление работы МКС с 2024-го до 2028-го, тогда как остальные партнеры по станции решили ее эксплуатировать до 2030-го.

В НАСА надеются, что «Роскосмос» примет решение по МКС в течение 2025 или 2026 года. «Мы ожидаем услышать от них в течение следующего года или двух относительно их дальнейших планов, надеясь, что они также продлятся до 2030 года», — сказал Гейтенс.

В июле 2022-го руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано утверждал, что США намерены продолжать эксплуатацию МКС после выхода России из проекта. Станцию будут использовать до 2030 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 03:36
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 03:10
  • 4922
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.
  • 23.09 16:28
  • 0
О чём умолчал Зеленский, или фантазии одного «известного политолога»
  • 23.09 15:41
  • 1
Эксперт заявил, что объединение ВПК с народным создаст в РФ здоровую конкуренцию
  • 23.09 15:30
  • 0
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 23.09 14:22
  • 1
Сотни военнослужащих НАТО погибли после очередного неудачного "украинского военного сафари" (infoBRICS, Китай)
  • 23.09 14:18
  • 1
Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса ракет и боеприпасов
  • 23.09 09:06
  • 0
Непрерывная связь – ключ к победе
  • 23.09 05:16
  • 1
«Значительный прирост ударного потенциала»: в западной прессе оценили реализацию программы истребителя Су-57
  • 23.09 03:27
  • 0
Ответ на "Хромая утка: согласится ли Байден пригласить Украину в НАТО (Фокус.ua, Украина)"