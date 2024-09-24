В НАСА рассказали об ожидании от «Роскосмоса» решения по МКС

ArsTechnica: НАСА ожидает от «Роскосмоса» решения по МКС

НАСА ожидает решения от госкорпорации «Роскосмос» по будущему Международной космической станции (МКС). Об этом пишет издание ArsTechnica.

Как заявил на заседании консультативного совета директор программы МКС в штаб-квартире НАСА Робин Гейтенс, существует неопределенность в вопросе перспектив станции в период с 2028 по 2030 год. По его словам, российская сторона одобрила продление работы МКС с 2024-го до 2028-го, тогда как остальные партнеры по станции решили ее эксплуатировать до 2030-го.

В НАСА надеются, что «Роскосмос» примет решение по МКС в течение 2025 или 2026 года. «Мы ожидаем услышать от них в течение следующего года или двух относительно их дальнейших планов, надеясь, что они также продлятся до 2030 года», — сказал Гейтенс.

В июле 2022-го руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано утверждал, что США намерены продолжать эксплуатацию МКС после выхода России из проекта. Станцию будут использовать до 2030 года.