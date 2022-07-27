США продолжат использовать МКС без России

Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС, ноябрь 2019 года.

США намерены продолжать эксплуатацию Международной космической станции (МКС) после выхода России из проекта. Станцию будут использовать до 2030 года. Об этом сообщил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано, передает ТАСС.

«Мой план заключается в том, чтобы использовать ее на полную мощность вплоть до 2030 года», — сообщил он, выступая на Научно-исследовательской конференции МКС.

Источник Reuters отметил, что Россия не сообщила НАСА о своем намерении выйти из проекта МКС.

Ранее во вторник, 26 июля, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято. По его словам, приоритетом в пилотируемой космонавтике будет создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

В тот же день «Роскосмос» опубликовал эскиз, демонстрирующий примерный облик РОСС, которую может создать Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Ранее в июле «Роскосмос» и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах. В рамках соглашения космонавты и астронавты смогут летать на американских и российских кораблях на МКС.