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SpaceX второй раз запустила европейские спутники Galileo

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Фото: David J. Phillip / AP
Фото: David J. Phillip / AP.

Компания SpaceX второй раз запустила европейские спутники Galileo

Американская компания SpaceX второй раз запустила спутники европейской навигационной системы Galileo. Об этом сообщает European Spaceflight.

В ходе пуска ракетой Falcon 9 были выведены два космических аппарата Galileo (SAT31 и SAT32).

«С развертыванием этих двух спутников Galileo завершает формирование своей группировки в соответствии с проектом, включив в нее необходимое количество рабочих спутников плюс один запасной на каждую орбитальную плоскость», — пояснил директор по навигации Европейского космического агентства (ЕКА) Хавьер Бенедикто.

В апреле SpaceX первый раз запустила два европейских спутника Galileo.

В марте издание ArsTechnica сообщило, что за два запуска ракеты Falcon 9 европейская сторона заплатила 196 миллионов долларов, что на 30 процентов больше стандартной стоимости пуска носителей. Увеличение цены обусловлено необходимостью доступа европейских специалистов к пусковой площадке в любое время, поскольку космические аппараты Galileo имеют запатентованные технологии и ранее ни разу не вывозились за пределы ЕС.

В настоящее время группировка Galileo насчитывает 32 спутника.

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