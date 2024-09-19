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В США анонсировали создание ракеты с «экстремальной» дальностью

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Фото: Valerie Insinna / Breaking Defense
Фото: Valerie Insinna / Breaking Defense.

Lockheed Martin анонсировала создание ракеты JASSM с увеличенной дальностью

Американская компания Lockheed Martin анонсировала создание новой версии крылатой ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) с «экстремальной» дальностью. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на вице-президента компании по вооружениям и датчикам воздушного базирования Майкла Ротстайна.

Он отметил, что ракета AGM-158 XR будет значительно превосходить существующие версии JASSM по дальности. Пентагон пока не заинтересован в новой ракете, поэтому компания вкладывает в разработку собственные средства. По словам Ротстайна, летные испытания прототипа AGM-158 XR могут начать через год-два.

Внешне новая модификация отличается от базовой версии удлиненным корпусом. Представитель Lockheed Martin подчеркнул, что внутри ракеты находятся умные модификации, которые повышают ее модульность. Тяжелую ракету не смогут нести истребители F-16, а дальность F-15 с F-35 с AGM-158 XR сократится. Однако увеличенная дальность ракеты сможет компенсировать это.

В августе обозреватель журнала The National Interest Питер Сичиу писал, что ракеты AGM-158 JASSM, которые могут нести истребители F-16, — это «стелс-боеприпасы».

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
F-16
F-35
JASSM
Компании
Lockheed-Martin
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