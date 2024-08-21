В США рассказали о «стелс-боеприпасах» F-16 для ударов по России

NI: ракеты JASSM являются «стелс-боеприпасами» F-16 для ударов по России

Крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), которые Вашингтон может передать Киеву, — это «стелс-боеприпасы» украинских истребителей F-16, предназначенные для ударов по России. Об этом рассказывает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сичиу.

«Эти усовершенствованные крылатые ракеты воздушного базирования могли бы обеспечить Украине значительный ударный потенциал большой дальности, хотя остаются проблемы, связанные с интеграцией JASSM с поставляемыми истребителями F-16», — говорится в публикации.

Там отмечается, что речь идет о возможности истребителей, предоставленных Украине странами НАТО — Бельгией и Нидерландами, «запустить 2400-фунтовую ракету, несущую 1000-фунтовую боеголовку» (1089 и 454 килограмма), а дальность AGM-158 JASSM превышает 200 миль (322 километра). Ракета имеет инерциальную навигационную систему, позволяющую ей обойтись без спутниковой навигации Global Positioning System (GPS) в условиях активной работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В настоящее время в составе F-16 единственным эксплуатантом ракеты AGM-158 JASSM, принятой на вооружение Военно-воздушными силами (ВВС) США в 2009 году, кроме самих Соединенных Штатов, является Польша. «Разработанная компанией Lockheed Martin крылатая ракета воздушного базирования поступила на вооружение ВВС США только в 2009 году и в случае поставки на Украину станет одной из самых современных платформ, которые будут предоставлены Киеву», — пишет Сичиу.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что для защиты от американских крылатых ракет AGM-158 JASSM, которые Вашингтон может передать Киеву, России необходимо уничтожить украинские истребители F-16.