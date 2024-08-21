Войти
Lenta.ru

В США рассказали о «стелс-боеприпасах» F-16 для ударов по России

313
0
0
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

NI: ракеты JASSM являются «стелс-боеприпасами» F-16 для ударов по России

Крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), которые Вашингтон может передать Киеву, — это «стелс-боеприпасы» украинских истребителей F-16, предназначенные для ударов по России. Об этом рассказывает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сичиу.

«Эти усовершенствованные крылатые ракеты воздушного базирования могли бы обеспечить Украине значительный ударный потенциал большой дальности, хотя остаются проблемы, связанные с интеграцией JASSM с поставляемыми истребителями F-16», — говорится в публикации.

Там отмечается, что речь идет о возможности истребителей, предоставленных Украине странами НАТО — Бельгией и Нидерландами, «запустить 2400-фунтовую ракету, несущую 1000-фунтовую боеголовку» (1089 и 454 килограмма), а дальность AGM-158 JASSM превышает 200 миль (322 километра). Ракета имеет инерциальную навигационную систему, позволяющую ей обойтись без спутниковой навигации Global Positioning System (GPS) в условиях активной работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В настоящее время в составе F-16 единственным эксплуатантом ракеты AGM-158 JASSM, принятой на вооружение Военно-воздушными силами (ВВС) США в 2009 году, кроме самих Соединенных Штатов, является Польша. «Разработанная компанией Lockheed Martin крылатая ракета воздушного базирования поступила на вооружение ВВС США только в 2009 году и в случае поставки на Украину станет одной из самых современных платформ, которые будут предоставлены Киеву», — пишет Сичиу.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что для защиты от американских крылатых ракет AGM-158 JASSM, которые Вашингтон может передать Киеву, России необходимо уничтожить украинские истребители F-16.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Нидерланды
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
JASSM
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
GPS
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:49
  • 3946
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»
  • 21.08 01:09
  • 2
Военный эксперт: АПЛ типа "Ясень-М" существенно повысят потенциал флота
  • 20.08 22:53
  • 1
Financial Times: Украина потеряла половину необходимого для зимы объема энергомощностей
  • 20.08 22:45
  • 1
Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию взрывов на «Северных потоках»
  • 20.08 22:41
  • 1
ВС Приднестровья начали оснащать танки Т-64 антидроновой защитой по опыту российской СВО
  • 20.08 22:24
  • 3
ВС России начали испытания обновленных FPV-дронов
  • 20.08 22:19
  • 1
В России представили безэкипажную «Мурену»
  • 20.08 22:11
  • 1
Облик универсального корабля для службы в Арктике определят в августе
  • 20.08 22:02
  • 1
Проект корабля обеспечения и поддержки в Арктической зоне
  • 20.08 21:50
  • 3
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 20.08 21:17
  • 1
Заявление Минобороны РФ: Киев получит жесткий ответ в случае удара по Курской АЭС