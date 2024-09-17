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В США рассказали о превращении B-52 в «летающий авианосец»

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Фото: Viktor Korotayev AS / Reuters
Фото: Viktor Korotayev AS / Reuters.

TNI: модернизированные B-52 можно превратить в носителей беспилотников

Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, которые США планируют модернизировать до уровня B-52J, можно превратить в носителей беспилотников. О возможностях бомбардировщика рассказали в публикации The National Interest (TNI).

В ходе модернизации бомбардировщики получат новые двигатели Rolls-Royce F130, которые повысят экономичность самолета и сделают его менее шумным. Также Stratofortress оснастят модифицированной версией радара APG-79, который устанавливают на F/A-18EF Super Hornet. Военно-воздушные силы США планируют получить парк из 76 B-52J, которые построят на базе B-52H.

Автор допустил, что модернизированный самолет можно использовать в качестве «летающего авианосца». «Они могли бы превратиться из стратегических бомбардировщиков дальнего радиуса действия в материнские корабли для роев беспилотных летательных аппаратов», — пишет издание.

В июле TNI писало, что оснащение парка B-52 новыми двигателями может занять около 15 лет. Сейчас каждый B-52 оснащен силовой установкой из восьми двигателей Pratt & Whitney TF-33.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
F-18
Super Hornet
Компании
Pratt&Whitney
Rolls-Royce
Проекты
Авианосец
БПЛА
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