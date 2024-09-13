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В США допустили отказ НАСА и Boeing от Starliner

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Фото: Cory Huston / NASA / Reuters
Фото: Cory Huston / NASA / Reuters.

ArsTechnica: НАСА и компания Boeing могут отказаться от корабля Starliner

НАСА и компания Boeing могут отказаться от пилотируемого корабля Starliner, допустил обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

Автор из США обратил внимание на то обстоятельство, что на пресс-конференции, посвященной возвращению неудачного Starliner на Землю, не было двух представителей НАСА. По мнению обозревателя, одним из объяснений их отсутствия может быть решение Boeing выйти из программы Commercial Crew, в рамках которой создавались корабли Starliner и более успешный Crew Dragon.

7 сентября Starliner отстыковался от Международной космической станции в беспилотном режиме. 5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Первая пилотируемая миссия Starliner сопровождалась неполадками, как и две предшествующие ей беспилотные миссии.

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Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
NASA
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