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Стало известно о перегреве двигателей Starliner

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

НАСА: два двигателя Starliner перегрелись при возвращении корабля на Землю

Два двигателя Starliner перегрелись при возвращении космического корабля на Землю, но не вышли из строя. Об этом от менеджера программы коммерческих экипажей НАСА Стива Стича стало известно изданию SpaceNews.

Еще один из двигателей корабля не сработал перед его входом в атмосферу. Тем не менее корабль успешно вернулся на Землю, а его посадка прошла идеально. Издание напоминает, что специалисты американского космического агентства и компании Boeing планируют уделить внимание решению вопросов утечки жидкого гелия и проблем с двигателями.

7 сентября Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Первая пилотируемая миссия Starliner сопровождалась неполадками в двигательной системе корабля.

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