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Россия расширит производство Су-57

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости.

«Ростех»: ОАК построит дополнительное здание для расширения производства Су-57

Предприятие Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») построит дополнительное здание для расширения производства Су-57. Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (КнААЗ), который выпускает Су-57, обновляют производство. В рамках проектов технического перевооружения завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции.

«Для расширения серийного производства Су-57 началось возведение дополнительного здания, где будет проходить отработка систем самолетов пятого поколения», — сообщили в «Ростехе».

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь подчеркнул, что количество поступающих в войска Су-57 ежегодно увеличивается.

В августе в ОАК сообщили, что на КнААЗ ввели в эксплуатацию корпус отработки топливной системы и завершили первую очередь строительства эллинга для отработки бортового радиоэлектронного оборудования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
КнААЗ Гагарина
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
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