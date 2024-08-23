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В России подготовились к наращиванию производства Су-57

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС.

ОАК: КнААЗ ввел в эксплуатацию новые объекты для производства Су-57

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) ввел в эксплуатацию новые объекты, предназначенные для производства истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Подготовку к расширению производства приурочили к 90-летнему юбилею предприятия. Речь идет о введении в эксплуатацию корпуса отработки топливной системы и завершении первой очереди строительства эллинга для отработки бортового радиоэлектронного оборудования.

Планируется введение в строй ангара для отработки систем Су-57. «Наша задача — как можно быстрее ввести этот корпус в строй, поскольку следующим этапом планируется реконструкция уже существующего ангара по отработке систем самолетов», — сказал директор КнААЗ Александр Пекарш.

Ранее первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков пообещал, что проект российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата «Охотник», который выступит ведомым истребителя Су-57, будет выполнен в срок.

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Страны
Россия
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Охотник-У
ПАК ФА
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