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РИА Новости

Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ

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Новобранцы армии России
Новобранцы армии России.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Фадеев: все молодые люди независимо от здоровья должны пройти службу в армии

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в России необходимо увеличивать армию, каждый молодой человек независимо от здоровья должен пройти через службу в ней.

"Считаю, необходимо увеличивать армию и вернуться к всеобщему призыву. У нас только треть или четверть молодых людей проходит через армию… Каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию", - сказал Фадеев, его слова передаются в Telegram-канале СПЧ.

Глава Совета подчеркнул, что осенью 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, часть молодежи уехала за границу.

"Многие из этих молодых людей закончили самые видные университеты, столичные университеты. Считается, что они получили хорошее образование. Но образование - это не только знания по профессии, это гораздо шире. Эти ребята не получили достойного образования, поскольку не понимают, как устроен мир и жизнь в этом мире", - добавил он.

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Страны
Россия
1 комментарий
№1
12.09.2024 01:09
Цитата, q
"Считаю, необходимо увеличивать армию и вернуться к всеобщему призыву. У нас только треть или четверть молодых людей проходит через армию… Каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию", - сказал Фадеев, его слова передаются в Telegram-канале СПЧ.
И будет армия на две трети или три четверти состоять из поваров и писарей.
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