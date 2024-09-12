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На Западе признали неуязвимость российских планирующих бомб

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Defense One: вопрос противодействия планирующим бомбам ВКС России открыт

Украина и ее западные союзники продолжают обсуждать вопрос противодействия планирующим бомбам, которые применяют самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России, но он остается открытым. Неуязвимость российских бомб признал неназванный чиновник одной из стран НАТО в беседе с Defense One.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее отмечал, что баллистические ракеты ATACMS малоэффективны против носителей планирующих бомб, поскольку Россия вывела большинство самолетов за пределы досягаемости ракеты.

«Представитель одного из государств-членов НАТО согласился с этим, заявив, что вопрос о том, какое оружие является подходящим для снижения вероятности применения планирующих бомб, остается открытым», — отметили в публикации.

Ранее в сентябре издание Military Watch Magazine писало, что российские истребители-бомбардировщики Су-34, которые наносят удары планирующими бомбами в зоне проведения специальной военной операции, вызывают тревогу на Западе.

В том же месяце появились фотографии российской авиабомбы с модернизированным универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Изделие получило удлиненное крыло, которое повышает дальность планирования боеприпаса.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Су-34
Проекты
NATO
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