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В США оценили роль Су-34 в СВО

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС.

MWM: российские Су-34 с планирующими бомбами вызывают тревогу на Западе

Российские истребители-бомбардировщики Су-34, которые наносят удары планирующими бомбами в зоне проведения специальной военной операции (СВО), вызывают тревогу на Западе. Роль самолета в СВО оценили в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«Особенно важную роль Су-34 сыграл в российско-украинском конфликте, где эффективность его ударов планирующими бомбами широко освещалась западными источниками с большой тревогой», — пишет издание.

Отмечается, что Су-34 могут нести объемно-детонирующие бомбы ОДАБ-500, способные уничтожать живую силу противника в укрытиях. Бомбы оснащают универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают свободнопадающую ОДАБ в высокоточный боеприпас.

Ранее в сентябре Telegram-канал Fighterbomber опубликовал фотографию бомбы с модернизированным УМПК под крылом Су-34. Изделие с удлиненным крылом увеличивает дальность планирования боеприпаса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Су-34
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