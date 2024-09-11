В США рассказали о кульминации миссии Polaris Dawn

SpaceNews: кульминацией миссии Polaris Dawn станет выход в открытый космос

Кульминацией миссии Polaris Dawn станет выход двух из четырех туристов — Джареда Айзекмана и Сары Джиллис — в открытый космос. Об этом рассказывает SpaceNews.

Американское издание напоминает, что на третий день полета — 12 сентября — будет открыт люк корабля Crew Dragon, что приведет к его разгерметизации. После этого двое из четырех космических туристов, одетые в разработанные компанией SpaceX новые скафандры, поочередно на 15-20 минут покинут корабль. По словам Айзекмана, основная сложность в подготовке к миссии заключалась в разработке безопасных скафандров.

10 сентября SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находится экипаж туристической миссии Polaris Dawn.

Запуск миссии неоднократно переносился. Экипаж Polaris Dawn — миллиардер Джаред Айзекман, пилот Скотт Потит, подполковник Военно-воздушных сил США в отставке, и инженеры Сара Джиллис и Анна Менон — прибыл на космодром 19 августа для проведения предпусковой подготовки.

В рамках миссии Polaris Dawn, которая продлится пять дней, корабль Crew Dragon будет выведен на околоземную орбиту высотой 1400 километров. Связь корабля с Землей будет осуществляться посредством спутников Starlink.