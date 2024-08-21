Войти
Lenta.ru

Стало известно о готовности к запуску миссии Polaris Dawn

325
0
0
Фото: Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters.

SpaceNews: частная миссия Polaris Dawn будет запущена через неделю

Частную миссию Polaris Dawn, предполагающую выход туристов в открытый космос, планируется запустить через неделю. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

Экипаж Polaris Dawn прибыл 19 августа на космодром во Флориде для проведения предпусковой подготовки. Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с четырьмя туристами на его борту намечен на 26 августа.

В июле компания SpaceX раскрыла дизайн скафандра для выхода в открытый космос. Скафандры впервые планируется использовать во время частной туристической миссии Polaris Dawn, предполагающей двухчасовой выход в открытый космос (учитывая время на разгерметизацию и последующую закачку воздуха в Crew Dragon).

В рамках миссии Polaris Dawn, которая продлится пять дней, корабль Crew Dragon будет выведен на околоземную орбиту высотой 1400 километров. Связь корабля с Землей будет осуществляться посредством спутников Starlink.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:49
  • 3946
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»
  • 21.08 01:09
  • 2
Военный эксперт: АПЛ типа "Ясень-М" существенно повысят потенциал флота
  • 20.08 22:53
  • 1
Financial Times: Украина потеряла половину необходимого для зимы объема энергомощностей
  • 20.08 22:45
  • 1
Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию взрывов на «Северных потоках»
  • 20.08 22:41
  • 1
ВС Приднестровья начали оснащать танки Т-64 антидроновой защитой по опыту российской СВО
  • 20.08 22:24
  • 3
ВС России начали испытания обновленных FPV-дронов
  • 20.08 22:19
  • 1
В России представили безэкипажную «Мурену»
  • 20.08 22:11
  • 1
Облик универсального корабля для службы в Арктике определят в августе
  • 20.08 22:02
  • 1
Проект корабля обеспечения и поддержки в Арктической зоне
  • 20.08 21:50
  • 3
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 20.08 21:17
  • 1
Заявление Минобороны РФ: Киев получит жесткий ответ в случае удара по Курской АЭС