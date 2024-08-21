Стало известно о готовности к запуску миссии Polaris Dawn

SpaceNews: частная миссия Polaris Dawn будет запущена через неделю

Частную миссию Polaris Dawn, предполагающую выход туристов в открытый космос, планируется запустить через неделю. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

Экипаж Polaris Dawn прибыл 19 августа на космодром во Флориде для проведения предпусковой подготовки. Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с четырьмя туристами на его борту намечен на 26 августа.

В июле компания SpaceX раскрыла дизайн скафандра для выхода в открытый космос. Скафандры впервые планируется использовать во время частной туристической миссии Polaris Dawn, предполагающей двухчасовой выход в открытый космос (учитывая время на разгерметизацию и последующую закачку воздуха в Crew Dragon).

В рамках миссии Polaris Dawn, которая продлится пять дней, корабль Crew Dragon будет выведен на околоземную орбиту высотой 1400 километров. Связь корабля с Землей будет осуществляться посредством спутников Starlink.