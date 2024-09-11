На Западе оценили эффективность российского «Форпоста»

Army Recognition: «Форпост-РУ» позволяет наносить удары с минимальным риском

Российский разведывательно-ударный беспилотник «Форпост-РУ» позволяет наносить удары по целям управляемыми боеприпасами с минимальным риском сбить его. Эффективность дрона оценили в публикации издания Army Recognition.

Автор обратил внимание на кадры применения «Форпоста» для нанесения ударов по ВСУ в Курской области. «Способность наносить точные и устойчивые удары на расстоянии является важным преимуществом в нынешних условиях, когда контроль над небом имеет первостепенное значение», — говорится в материале.

Отмечается, что используемые дроном корректируемые авиабомбы КАБ-20 способны поражать цели с высокой точностью на дальности в «несколько километров». При этом «Форпост» может оставаться вне зоны действия средств противовоздушной обороны малой дальности.

Ранее в сентябре применение управляемой ракеты «Х-БПЛА» с борта беспилотника «Орион» показали на видео. Боеприпас с осколочно-фугасной боевой частью весом 6 килограммов поразил украинский танк Т-64.