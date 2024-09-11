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На Западе оценили эффективность российского «Форпоста»

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Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России.

Army Recognition: «Форпост-РУ» позволяет наносить удары с минимальным риском

Российский разведывательно-ударный беспилотник «Форпост-РУ» позволяет наносить удары по целям управляемыми боеприпасами с минимальным риском сбить его. Эффективность дрона оценили в публикации издания Army Recognition.

Автор обратил внимание на кадры применения «Форпоста» для нанесения ударов по ВСУ в Курской области. «Способность наносить точные и устойчивые удары на расстоянии является важным преимуществом в нынешних условиях, когда контроль над небом имеет первостепенное значение», — говорится в материале.

Отмечается, что используемые дроном корректируемые авиабомбы КАБ-20 способны поражать цели с высокой точностью на дальности в «несколько километров». При этом «Форпост» может оставаться вне зоны действия средств противовоздушной обороны малой дальности.

Ранее в сентябре применение управляемой ракеты «Х-БПЛА» с борта беспилотника «Орион» показали на видео. Боеприпас с осколочно-фугасной боевой частью весом 6 килограммов поразил украинский танк Т-64.

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Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Проекты
БПЛА
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