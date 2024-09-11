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Российская подлодка получила пулемет

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Фото: Артем Пряхин / РИА Новости
Фото: Артем Пряхин / РИА Новости.

Российскую подлодку «Великие Луки» оснастили зенитным пулеметом «Утес»

Российскую дизель-электрическую подлодку «Великие Луки», которая проходит испытания, оснастили зенитным пулеметом. На фотографию корабля обратил внимание блог bmpd в Telegram.

Подлодка получила пулемет «Утес» калибра 12,7 миллиметра, который установили на ограждении выдвижных устройств. Пулемет можно применять против дронов. «Видимо, скоро и до возрождения палубной артиллерии дойдет», — отметил автор.

В ходе Второй мировой войны подлодки активно оснащали палубными артиллерийскими системами, которые использовали в том числе для самообороны при невозможности погружения. Во второй половине 1940-х годов палубная артиллерия подлодок исчезла из-за развития средств противолодочной обороны.

В начале июля предприятие «Адмиралтейские верфи» сообщило, что подлодка «Великие Луки» проекта 677 «Лада», которая может нести крылатые ракеты «Калибр», продолжает заводские ходовые испытания в Балтийском море.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Б-587 Великие Луки
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
677 Лада
Калибр КР
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