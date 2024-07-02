В России рассказали об испытаниях подводного носителя «Калибров»

В Балтийском море испытают торпедно-ракетное вооружение подлодки «Великие Луки»

Дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 «Лада», которая может нести крылатые ракеты «Калибр», продолжает заводские ходовые испытания (ЗХИ) в Балтийском море. Об этом сообщило предприятие «Адмиралтейские верфи» в Telegram.

«В морских полигонах Балтийского флота экипаж подводной лодки совместно с представителями промышленности проверяет работоспособность систем и механизмов корабля в море, испытывает торпедно-ракетное вооружение, проверяет маневренность элементов в подводном положении и рулевых устройств на различных скоростях», — рассказали на предприятии.

Отмечается, что в ходе ЗХИ специалисты также проверяют систему электродвижения, эффективность гидроакустических комплексов, технических средств и устройств на большой глубине. В испытаниях задействовали корабли и суда обеспечения Балтийского флота, а также морскую авиацию.

Подлодки проекта 677 предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, а также для нанесения ударов по береговым объектам. «Лады» способны погружаться на глубину более 300 метров и развивать скорость более 20 узлов.

В июне главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев сообщил, что строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка» продолжат наравне с более новыми субмаринами проекта 677.