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В России рассказали об испытаниях подводного носителя «Калибров»

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Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com
Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com.

В Балтийском море испытают торпедно-ракетное вооружение подлодки «Великие Луки»

Дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 «Лада», которая может нести крылатые ракеты «Калибр», продолжает заводские ходовые испытания (ЗХИ) в Балтийском море. Об этом сообщило предприятие «Адмиралтейские верфи» в Telegram.

«В морских полигонах Балтийского флота экипаж подводной лодки совместно с представителями промышленности проверяет работоспособность систем и механизмов корабля в море, испытывает торпедно-ракетное вооружение, проверяет маневренность элементов в подводном положении и рулевых устройств на различных скоростях», — рассказали на предприятии.

Отмечается, что в ходе ЗХИ специалисты также проверяют систему электродвижения, эффективность гидроакустических комплексов, технических средств и устройств на большой глубине. В испытаниях задействовали корабли и суда обеспечения Балтийского флота, а также морскую авиацию.

Подлодки проекта 677 предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, а также для нанесения ударов по береговым объектам. «Лады» способны погружаться на глубину более 300 метров и развивать скорость более 20 узлов.

В июне главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев сообщил, что строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка» продолжат наравне с более новыми субмаринами проекта 677.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
Б-587 Великие Луки
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
БФ
Калибр КР
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