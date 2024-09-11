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Европа успешно провела эксперимент по сведению спутника с орбиты

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Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

ЕКА успешно провело эксперимент по сведению спутника с орбиты

Европейское космическое агентство (ЕКА) осуществило первое в своем роде успешное сведение с околоземной орбиты выведенного из эксплуатации космического аппарата. Об этом сообщает SpaceNews.

По данным европейской организации, спутник Cluster 2 (Salsa) вошел в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана западнее Чили и, вероятнее всего, практически полностью сгорел, не достигнув водной поверхности.

В ЕКА добавили, что добиться сведения Cluster 2 с орбиты позволила эллиптическая траектория движения спутника вокруг Земли, а в случае круговых орбит подобные маневры проводить значительно труднее. В период с октября 2025 года по август 2026-го организация планирует провести эксперименты по сведению с орбиты еще трех аппаратов Cluster — Rumba, Samba и Tango.

Ранее ракета Vega-C стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и успешно вывела спутник Sentinel-2C. Пуск состоялся 5 сентября в 04:50 по московскому времени. Примерно через 58 минут космический аппарат отделился от носителя. Еще через четыре минуты спутник оказался на расчетной околоземной орбите.

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  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Франция
Чили
Компании
ESA (ЕКА)
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