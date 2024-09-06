Европейская ракета Vega-C успешно вывела спутник Sentinel-2C

Европейская ракета Vega-C со спутником стартовала с космодрома Куру

Ракета Vega-C стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и успешно вывела спутник Sentinel-2C. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Пуск состоялся сегодня, 5 сентября, в 04:50 по московскому времени. Примерно через 58 минут космический аппарат отделился от носителя. Еще через четыре минуты спутник оказался на расчетной околоземной орбите. «Я очень рад успешному запуску Sentinel-2C, важному событию, которое было бы невозможно без самоотверженности и упорного труда нашей невероятной команды. Вместе мы сделали еще один значительный шаг вперед в развитии наблюдения за Землей и поддержке важнейших приложений, приносящих пользу нашей планете», — сказал руководитель проекта Sentinel-2 в ЕКА Константин Маврокордатос.

Ранее из-за проблем с электричеством на наземных линиях связи запуск Vega-C с Sentinel-2C с Куру, намечавшийся на 4 сентября, перенесли на сутки вперед.