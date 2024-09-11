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Секретный многоразовый китайский космический корабль пролетал 267 суток

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Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters.

SpaceNews: секретный китайский космический корабль пролетал 267 суток

Секретный китайский многоразовый космический корабль вернулся на Землю, пролетав 267 суток. Об этом пишет издание SpaceNews.

Третья миссия корабля, по данным «Синьхуа», прошла и завершилась успешно. Китайское информационное агентство не сообщило подробностей о миссии секретного аппарата.

В июне издание рассказало, что многоразовый космический корабль осуществил серию маневров по сближению с меньшим спутником, который он, вероятно, захватил. В мае SpaceNews сообщило, что от секретного китайского космического корабля отделился неизвестный объект, которому был присвоен номер 59884 (2023-195G).

Ракета Long March 2F с кораблем стартовала с космодрома Цзюцюань 14 декабря 2023 года. Второй раз многоразовый аппарат отправлялся в космический полет 4 сентября 2020-го, первый — 4 августа 2022-го.

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Страны
Китай
Проекты
2020-й год
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