SpaceNews: секретный китайский космический корабль захватил спутник

Секретный китайский многоразовый космический корабль осуществил серию маневров по сближению со меньшим спутником, который он, вероятно, захватил. Об этом пишет SpaceNews.

Издание ссылается на нидерландского эксперта Марко Лангбрука, согласно которому 8 июня материнский корабль и дочерний спутник могли настолько сблизиться, что речь может идти о захвате первым второго.

К аналогичным выводам пришел эксперт Джонатан Макдауэлл.

Издание напоминает, что во время своего второго полета (в 2022-2023 годах) китайский корабль выполнил минимум две операции сближения (вероятно, захвата) с дочерним спутником.

В мае издание сообщило, что от секретного китайского космического корабля отделился неизвестный объект. Объекту неизвестного назначения присвоен номер 59884 (2023-195G). Его отсоединение от материнского корабля произошло 24 мая.