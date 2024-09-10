Войти
Lenta.ru

НАСА отложило миссию ESCAPADE первого запуска New Glenn

169
0
0
Фото: NASA / Globallookpress.com
Фото: NASA / Globallookpress.com.

НАСА отложило марсианскую миссию ESCAPADE первого запуска ракеты New Glenn

НАСА отложило миссию Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE), которая должна была отправиться к Марсу в ходе первого запуска тяжелой ракеты New Glenn. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Решение было принято, чтобы избежать значительных финансовых, временных и технических проблем, связанных с возможным удалением топлива из космического корабля в случае задержки запуска, которая может быть вызвана рядом факторов», — заявили в НАСА.

В американском агентстве допускают, что следующая попытка запуска ESCAPADE на New Glenn может состояться не ранее весны 2025 года. Тем не менее источник издания уверен, что ракета будет готова к запуску в течение девятидневного окна с 13 по 21 октября 2024-го.

Ранее SpaceNews сообщило, что компания Blue Origin приготовилась запустить тяжелую ракету New Glenn в срок. В частности, Blue Origin предстоит провести статические огневые испытания двух двигателей BE-3U второй ступени носителя, а также установить семь силовых агрегатов BE-4 на первую ступень.

В августе издание ArsTechnica рассказало, что компания Rocket Lab завершила создание спутников Blue и Gold марсианской миссии ESCAPADE для первого пуска ракеты New Glenn.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BE-4
New Glenn
Компании
Blue Origin
NASA
Rocket Lab
Проекты
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 02:59
  • 4458
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.09 00:10
  • 2
Беспилотник «Орион» ВС России уничтожил украинский танк в Курской области с помощью ракеты Х-БПЛА
  • 09.09 20:46
  • 1
Британия намерена продолжить подготовку украинских военных в 2025 году
  • 09.09 20:43
  • 1
Forbes: на Украине разработали собственную высокоточную планирующую авиабомбу
  • 09.09 20:38
  • 1
Европа готовит Украину к следующей войне
  • 09.09 20:01
  • 1
На ВЭФ прозвучало заявление о смене подрядчика по созданию самолета «Байкал»
  • 09.09 18:30
  • 2
ОСК нужны два триллиона рублей
  • 09.09 18:25
  • 3
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 09.09 17:59
  • 1
Ответ на "MWM: огромные размеры переданных ВСУ Abrams облегчают их поражение"
  • 09.09 12:37
  • 18
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 09.09 09:32
  • 3
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 09.09 09:22
  • 1
Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй
  • 09.09 03:31
  • 4
Ответ на "Милитаризация Польши и стран Балтии: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то..."
  • 08.09 23:05
  • 2739
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.09 16:55
  • 528
Международные расчеты, минуя доллар, по странам