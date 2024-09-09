Войти
Lenta.ru

Blue Origin приготовилась запустить New Glenn в срок

263
0
0
Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters.

SpaceNews: компания Blue Origin приготовилась запустить ракету New Glenn в срок

Компания Blue Origin приготовилась запустить тяжелую ракету New Glenn в срок. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В компании заявили, что ей предстоит сделать многое для того, чтобы уложиться в пусковое окно миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE), которое закрывается 21 октября. В частности, Blue Origin предстоит провести статические огневые испытания двух двигателей BE-3U второй ступени New Glenn, а также установить семь силовых агрегатов BE-4 на первую ступень.

«В отрасли существует значительный скептицизм относительно того, что Blue Origin сможет подготовить New Glenn вовремя, чтобы уложиться в это окно запуска, особенно с учетом предстоящих задач», — говорится в публикации.

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что Blue Origin планирует приступить к завершающим предпусковым испытаниям новой тяжелой ракеты New Glenn.

В августе издание рассказало, что компания Rocket Lab завершила создание спутников Blue и Gold марсианской миссии ESCAPADE для первого пуска ракеты New Glenn.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
BE-4
New Glenn
Компании
Blue Origin
Rocket Lab
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 09:42
  • 4436
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 09:32
  • 3
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 09.09 09:22
  • 1
Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй
  • 09.09 05:53
  • 0
Ответ на "MWM: огромные размеры переданных ВСУ Abrams облегчают их поражение"
  • 09.09 03:31
  • 4
Ответ на "Милитаризация Польши и стран Балтии: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то..."
  • 08.09 23:05
  • 2739
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.09 16:55
  • 528
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 08.09 11:37
  • 2
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 08.09 04:34
  • 584
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.09 03:14
  • 2
В ЦКБР заявили о необходимости экспериментировать для борьбы с FPV-дронами ВСУ
  • 08.09 03:02
  • 1
Военные ВС РФ рассказали о применении мин ТМ-62 при штурме Урожайного
  • 07.09 19:17
  • 123
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.09 11:05
  • 17
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 07.09 04:04
  • 1
Названы сроки получения разработанным для замены Ан-2 самолётом ЛМС-901 «Байкал» сертификата типа
  • 07.09 01:30
  • 2
Ответ на "Беларусь и Россия: стратегическая безопасность"