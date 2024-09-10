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В КНДР разработали новое шасси для ракет

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Архивное фото. Фото: KCNA / Reuters
Архивное фото. Фото: KCNA / Reuters.

В КНДР заметили 12-осную машину для транспортировки ракет

Новое колесное шасси, оснащенное 12 осями, разработали в Северной Корее. Машину, которую могут использовать для транспортировки ракет, показали в ходе визита Ким Чен Ына на предприятие оборонно-промышленного комплекса страны, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

На опубликованном снимке виден борт колесного шасси. Увеличенное количество осей может говорить о необходимости нести ракеты большей длины. Транспортер для существующей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» получил одиннадцать пар колес.

Ранее единственным транспортным средством с 24 ведущими колесами считался советский МАЗ-7907. Машину с газотурбинным двигателем разрабатывали для грунтового комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой РТ-23 УТТХ, но после испытаний работы прекратили.

В июне ЦТАК сообщило, что главное управление ракетостроения КНДР провело успешные испытания по разделению и наведению боеголовок разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения. Боеголовки навели на три цели.

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Страны
КНДР
Продукция
РТ-23 Молодец
Персоны
Ким Чен Ын
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