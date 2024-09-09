Войти
Lenta.ru

Повторили российскую разработку. Украинские военные установили автомат Калашникова на беспилотник

278
0
0
Кадр: wilendhornets / X
Кадр: wilendhornets / X.

Обозреватель Bild Рёпке: ВСУ установили автомат Калашникова на беспилотник

На Украине разработали «летающий автомат Калашникова». Об этом сообщил обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Речь идет о квадрокоптере с закрепленным на нем автоматом. Боевой комплекс может управляться с расстояния в несколько километров, для наведения на цель жестко закрепленного автомата используются маневры дрона. По информации журналиста, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили новинку в августе в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Эффективность нового оружия и перспективы его производства неизвестны, резюмировал он.

Также появилось видео квадрокоптера, ведущего огонь из автомата в полете. Вероятно, дрон может использоваться для поражения как наземных, так и воздушных целей.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с «Лентой.ру» выразил уверенность, что ВСУ не добьются результатов при помощи новинки. «Будет противовес. Это однозначно. Хоть что они будут делать. Ничего они не изменят этими дронами и позицию в целом не поменяют. Мы это все изучаем. Мы идем на шаг впереди. Поэтому я уверен, что и здесь разберемся», — высказался пдепутат.

ВСУ повторили российскую «Вятку»

В июне стало известно, что в России испытали квадрокоптер «Вятка» с облегченным автоматом Калашникова АК-74М. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

В нижней части дрона закрепили АК-74М, который лишили рукоятки и пластиковых элементов. Это позволило снизить массу оружия. Автомат оснастили дульным тормозом-компенсатором закрытого типа («банкой»), который рассеивает звук и гасит вспышку при стрельбе.

Сегодня самыми распространенными в войсках обеих стран остаются ударные FPV-дроны (First Person View, «вид от первого лица») и разведывательные беспилотники. Первые несут на себе противотанковый или противопехотный боеприпас от гранатомета РПГ-7, с помощью вторых вскрываются места дислокации личного состава и боевой техники противника.

Инженеры сумели вооружить дроны целым спектром вооружений

На «заре» эры боевых беспилотников на дроны устанавливали системы сброса и пару ручных гранат. Эта новинка себя зарекомендовала, позволяя уничтожать бойцов противника в окопах и укрепленных опорных пунктах.

Однако технологии быстро совершенствуются. В частности, в России испытали квадрокоптер «Перун-Ф», который вооружили противотанковым ракетным комплексом «Конкурс» для поражения бронетехники противника.

Также сообщалось, что на беспилотники в зоне проведения СВО устанавливают ретрансляторы. Такие антенны используются для повышения дальности связи, и с их помощью становится возможным управлять ударными FPV-дронами на расстоянии до 30 километров.

За развитием беспилотных вооружений следят и на Западе. В частности, в октябре 2023 года компания Sig Sauer на выставке-конференции Ассоциации армии США представила два квадрокоптера с пистолетами. Конструкция на базе коммерческого дрона получила сервопривод для нажатия на спусковой крючок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Конкурс
РПГ-7
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 09:42
  • 4436
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 09:32
  • 3
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 09.09 09:22
  • 1
Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй
  • 09.09 05:53
  • 0
Ответ на "MWM: огромные размеры переданных ВСУ Abrams облегчают их поражение"
  • 09.09 03:31
  • 4
Ответ на "Милитаризация Польши и стран Балтии: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то..."
  • 08.09 23:05
  • 2739
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.09 16:55
  • 528
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 08.09 11:37
  • 2
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 08.09 04:34
  • 584
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.09 03:14
  • 2
В ЦКБР заявили о необходимости экспериментировать для борьбы с FPV-дронами ВСУ
  • 08.09 03:02
  • 1
Военные ВС РФ рассказали о применении мин ТМ-62 при штурме Урожайного
  • 07.09 19:17
  • 123
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.09 11:05
  • 17
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 07.09 04:04
  • 1
Названы сроки получения разработанным для замены Ан-2 самолётом ЛМС-901 «Байкал» сертификата типа
  • 07.09 01:30
  • 2
Ответ на "Беларусь и Россия: стратегическая безопасность"