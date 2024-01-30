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В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»

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Дрон "Перун"
Испытания тяжелого противотанкового дрона "Перун".
Источник изображения: Русское оружие

Квадрокоптер «Перун-Ф», который вооружили противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Конкурс», испытали в России. На запись испытаний обратила внимание «Российская газета».

Отмечается, что дрон может применять ПТРК с земли и с воздуха. «Перун-Ф», который обладает эффективной дальностью командно-телеметрических каналов до 55 километров, способен наносить одиночные удары по выдвигающейся бронетехнике противника.

Квадрокоптер может нести один контейнер с противотанковой ракетой. После выстрела «Перуну» необходимо вернуться в тыл для перезарядки.

ПТРК «Конкурс» приняли на вооружение в 1974 году. Дальность стрельбы ПТРК днем составляет до четырех километров. «Конкурс» может пробить до 250 миллиметров брони под углом 60 градусов.

Ранее в январе в конструкторском бюро «МиС» сообщили о создании возвращающегося в точку старта при потере связи с оператором в условиях радиоэлектронного противодействия дрона мультироторного типа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Конкурс
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6 комментариев
№1
30.01.2024 13:23
Не лучше ли 2 РПГ закрепить "на спине" у Перуна....
0
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№2
30.01.2024 13:33
Цитата, штурм сообщ. №1
Не лучше ли 2 РПГ закрепить "на спине" у Перуна..
Видимо, стараются задействовать наименее востребованные виды вооружения.
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№3
30.01.2024 15:53
Цитата, wedmed5 сообщ. №2
Видимо, стараются задействовать наименее востребованные виды вооружения.
А с что вы взяли,что ПТУР не востребован?
Несколько недель назад было видео с ПТУРистом где он говорит,что за месяц поразил 40 ед различной техники.
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№4
30.01.2024 16:15
"Корнет-Д" надо поставить. Большая дальность пуска ракеты хорошо сочетается с большой высотой точки пуска. В качестве носителя можно использовать аппараты вроде БАС-200.
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№5
30.01.2024 17:14
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
А с что вы взяли,что ПТУР не востребован?
Несколько недель назад было видео с ПТУРистом где он говорит,что за месяц поразил 40 ед различной техники.

в составе МСР (мотострелковая рота) состоит 6 ПТРК
(Вооружение МСР на БТР

У бойцов роты вооружение складывается из вооружения отделений и дополнительного вооружения роты, а именно:

    Пулемет Калашникова (ПКМ) – 4 единицы;
    Снайперские винтовки Драгунова (СВД) – 12 единиц;
    Пулемет Калашникова ручной (РПК 74) – 9 единиц,
    «Калашниковы» АК74 – 76 единиц;
    Гранатометы (РПГ-7) – 9 единиц;
    Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) – 6 единиц;
    Бронетранспортеры (БТР) – 11 единиц.
    Крупнокалиберный пулемет Виноградова (КПВ) – 11 единиц, стоят на БТР,
    Пулемет Калашникова танковый (ПКТ) – 11 единиц. Стоят на БТР.
)
рот в составе 600 тыс группировки ну очень много , несколько тысяч. то есть количество ПТРК только мотострелков за десяток тыс. умножить на 40, и умножить на ... сколько уже идут эти три дня за которые мы возьмем Киев? у каклов я даже не про БТТ , а хотя бы автомобилей столько есть ?
ЗЫ чел имел в имел в виду что  ПТУР поставили не потому что ПТУР непопулярна,  а Конкурс не самая популярная ПТУР. ЗЫ я в курсе что есть асы противотанкисты, только по ним нельзя судить по всей сфере, в умелых руках и член отвертка, но это не значит что можно х...м компьютер разобрать. а управляемое оружие всегда было популярно, популярно потому что хорошо в роботе , хорошо в работе потому что удобно и точно, а это всегда будет более популярно чем оружие которое неудобно и неточно. арабы ПТУРами и по пехоте шмаляют , потому что удобнее , точнее и безопаснее чем шмалять по ЦАХАЛу из стрелковки. не вариант с РПГ тоже по сути управляемый боеприпас ибо с ним можно подлететь чуть ли ен вплотную и жахнуть. та же ПТУР только с многоразовая с отделяющейся БЧ ( в виде РПГ)
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№6
30.01.2024 17:40
Цитата, просто экспл сообщ. №5
ЗЫ чел имел в имел в виду что  ПТУР поставили не потому что ПТУР непопулярна,  а Конкурс не самая популярная ПТУР.
Я не слышал отзывов ,что Конкурс плох,наоборот в начале были жалобы на Корнет,а Конкурс хвалили.
Вот про Метис в обще тишина, я его даже не видел не в одном ролики.
Может конечно плохо смотрел.

Цитата, просто экспл сообщ. №5
количество ПТРК только мотострелков за десяток тыс. умножить на 40,
Откуда?
Если во всем СССР до Урала было.

8840 ПУ носимых ПТУР,на всю группировку в 2,5 мил.чел и это с учетом хранения на складах для моб.резерва.
Цитата, просто экспл сообщ. №5
арабы ПТУРами и по пехоте шмаляют ,
В СВО тоже были пуски ПТУР по пехоте и ни раз,видео были.
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