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По словам главы украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова* (*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), ВСУ располагают беспилотниками, способными наносить удары на расстоянии 1,8 тысяч километров.

На своей странице в одной из западных соцсетей Буданов* в рамках поздравления сотрудников ГУР с профессиональным праздником написал, что украинская армия располагает дронами, способными поражать цели на значительной глубине территории России.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал одним из своих личных приоритетов сферу развития военных беспилотных технологий. Сырский подчеркнул, что для того, чтобы иметь возможность получить преимущество на поле боя, Киев ищет «асимметричные решения», в том числе в области обеспечения военнослужащих новейшими системами вооружений.

Минувшей ночью ВС РФ нанесли удар по цехам, в которых осуществлялось производство украинских дальнобойных реактивных беспилотников «Паляница» и ракет «Гром», на которые киевский режим возлагал большие надежды, планируя на фоне запрета стран Запада наносить удары вглубь территории России натовскими ракетами применять собственные разработки для атак на российские объекты.

Кроме того, по словам главы киевского режима Владимира Зеленского, на Украине разрабатываются барражирующие боеприпасы, являющиеся аналогом российского «Ланцета».