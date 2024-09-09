Глава Пентагона: Использование нашего дальнобойного оружия для ударов по России не изменит ход войны

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что, даже если США разрешат использование американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России, это не изменит ход войны в пользу Киева.

Об этом Остин сказал по завершении встречи Контактной группы по Украине на авиабазе США Рамштайн в Германии. При этом он отметил, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать всестороннюю поддержку Украине в противостоянии с Россией.

По словам главы Пентагона, сегодня не существует конкретного оружия, способного изменить ход войны в пользу Украины.

Уклонившись от ответа на вопрос журналистов относительно стратегических целей на территории России, по которым можно наносить удары из оружия большой дальности, о чем ранее говорил Зеленский, Остин сказал, что «Россия уже перебросила самолеты, которые могут сбрасывать бомбы на Украину за пределы досягаемости тактических американских ракетных комплексов большой дальности ATACMS».

Украина имеет собственные возможности, такие как беспилотники, которые могут наносить удары по целям внутри России, которые не достигаются ракетами, предоставленными западными странами, добавил глава Пентагона.

Киевские власти во главе с Зеленским уже давно добиваются от Запада и прежде всего США разрешения на применения дальнобойного оружия для атаки по российской территории. На следующей неделе на полях 79-й Генассамблеи ООН Зеленский планирует встретиться, вероятно, в последний раз перед выборами, с Байденом, на которой вопрос ударов, очевидно, будет обсуждаться.