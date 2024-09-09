Британская пресса: власти сами делают всё, чтобы вооруженные силы переходили в атрофированное состояние

Источник изображения: topwar.ru
Пришедшие к власти в Британии лейбористы обещали увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП с нынешних примерно 2,2%. Но теперь они воздерживаются от указания конкретных сроков, просто заявив «когда позволят обстоятельства».
Как указывается в издании Defence Journal, вооруженные силы страны за последние 10 лет недополучили £16,9 млрд. Сейчас требуется найти дополнительные £400 млн для покрытия повышения заработной платы военнослужащим. В этой связи поручено в течение 36 часов изыскать способы, как уменьшить затраты и сэкономить средства.
Заявляется об урезании на 20% бюджета, выделенного на модернизацию войск. В связи с этим под угрозой оказалась реализация целого ряда программ, в частности, закупка разведывательных спутников Minerva и проект создания боевого самолета Tempest, выполняемый совместно с Италией и Японией.
- говорится в издании.
Как отмечается, это политическая проблема, а не военная. Лейбористское правительство отвело обороне самое последнее место в списке приоритетов.
- указывается в прессе.