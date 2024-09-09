ЕС выделит Парижу €300 млн из замороженных активов РФ на поставки оружия Киеву

В общей сложности на закупку вооружений для Украины в ЕС будет направлено "около €1,4 млрд доходов от замороженных российских активов"

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Евросоюз выделит до конца года Парижу €300 млн из доходов от замороженных российских активов на поставки оружия Киеву. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства вооруженных сил Франции.

"Еврокомиссия направит Главному управлению вооружений в текущем году €300 млн для оперативной закупки для Украины боеприпасов, артиллерии и ПВО", - информируют в коммюнике.

Как указывается в сообщении, в общей сложности на закупку вооружений для Украины в ЕС будет направлено "около €1,4 млрд доходов от замороженных российских активов".

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Лидеры стран Группы семи на саммите в Италии 13 июня достигли соглашения о выделении Украине до конца 2024 года $50 млрд за счет прибыли от заблокированных российских средств. 26 июля Еврокомиссия сообщила, что ЕС экспроприировал и перевел в фонды Еврокомиссии для Украины первый транш в размере €1,5 млрд, полученных от доходов от реинвестирования замороженных активов РФ, 90% этих денег пойдет на компенсации странам ЕС за поставки оружия Киеву. Следующий транш ожидается в марте 2025 года. Как предупреждала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва незамедлительно предпримет ответные шаги на конфискацию своих активов на Западе, имеется целый арсенал ответных политических и экономических мер.