Сенегал присоединился к проекту китайской лунной станции ILRS

Сенегал присоединился к проекту китайской лунной станции International Lunar Research Station (ILRS). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соглашение о сотрудничестве подписали глава Сенегальского агентства космических исследований Марам Кайре и главный инженер Китайского национального космического управления Ли Гопин. Ранее этот документ был согласован на переговорах председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сенегала Бассиру Диомайя Фая.

В июле главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйрен в интервью телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил, что Китай планирует привлечь 50 стран к сотрудничеству в рамках своей лунной станции ILRS.

В июне заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по космическим комплексам и науке Александр Блошенко заявил, что доступ к российской ядерной энергоустановке на Луне получат все участники китайской международной научной лунной станции ILRS.