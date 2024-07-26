Войти
Lenta.ru

Китай запланировал привлечь 50 стран к своей лунной станции

564
0
0
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters.

SpaceNews: Китай планирует привлечь 50 стран к своей лунной станции ILRS

Китай планирует привлечь 50 стран к сотрудничеству в рамках своей лунной станции International Lunar Research Station (ILRS). Об этом сообщает SpaceNews.

«Мы открыты и приветствуем международное сотрудничество со всеми странами, включая страны глобального Юга, развивающиеся страны БРИКС, а также западные страны», — заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйрен в интервью телеканалу China Global Television Network (CGTN).

По его словам, в настоящее время Китай подписал соглашения, касающиеся ILRS, более чем с 10 странами и около 30 иностранными исследовательскими институтами. «Мы надеемся работать с 50 странами, пригласив 500 иностранных научно-исследовательских институтов и 5000 иностранных научных сотрудников для совместного строительства нашей международной лунной научно-исследовательской станции», — заявил специалист.

В июне заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по космическим комплексам и науке Александр Блошенко заявил, что доступ к российской ядерной энергоустановке на Луне получат все участники китайской международной научной лунной станции ILRS.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
Роскосмос
Проекты
БРИКС
Луна
Ядерный щит
Похожие новости
24.05.2024
Эксперт: Индия, Бразилия и ЮАР могут стать партнерами России и КНР по лунной программе
22.02.2024
Интервью. Юрий Борисов: «Ракета «Амур-СПГ» и сверхлегкий носитель будут многоразовыми»
30.06.2021
Чьи на Луне тапки
09.10.2019
Союз покорителей Марса
03.02.2015
На Луну — и подешевле
29.06.2010
«Полет к Марсу приобретает вполне реальные очертания»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 17:39
  • 2936
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.07 16:52
  • 1318
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.07 15:34
  • 1
Путин рассчитывал, что США надоест Украина. Возможно, это выигрышная стратегия (The New York Times, США)
  • 26.07 12:39
  • 1
Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл о Трампе, выборах в США и прочем (Bild, Германия)
  • 26.07 12:14
  • 2
Борис Джонсон считает, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине
  • 26.07 07:04
  • 1
Эксперт считает, что Трамп может заставить Украину не претендовать на регионы РФ
  • 26.07 06:57
  • 1
Видео: "Искандер" ударил по рембазе ВСУ, где скопились десятки танков Т-64
  • 26.07 06:57
  • 1
"Черные лебеди чистят свои перья". Каких изменений ждать в зоне СВО в августе
  • 26.07 06:53
  • 1
МАК установил обстоятельства крушения SSJ100 в Подмосковье
  • 26.07 06:02
  • 541
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.07 05:58
  • 6
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 26.07 04:32
  • 1
Мое представление о ситуации в мире на настоящий момент
  • 25.07 21:58
  • 1
Польша готова к участию в конфликте на Украине
  • 25.07 21:57
  • 1
Путин: приоритет номер один – безопасность жителей новых регионов
  • 25.07 21:48
  • 1
СМИ: в Минпромторге зреет смена куратора судостроения