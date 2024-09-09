Киев просит Пентагон расширить тренировочные миссии для пилотов на F-16

Украинский президент Владимир Зеленский и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили также ускорение поставок военной помощи из уже согласованных пакетов поддержки

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона просит Пентагон расширить тренировочные миссии для украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса президента Украины.

Во время встречи контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ украинский президент Владимир Зеленский и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили также ускорение поставок военной помощи из уже согласованных пакетов поддержки.

Кроме того, Зеленский также встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом и обсудил график поставок дальнейшей военной помощи со стороны ФРГ, в частности для усиления защиты украинского неба.

4 августа Зеленский подтвердил, что западные союзники передали Киеву первую партию F-16. Как сообщил ранее журнал The Economist, Украина получила 10 таких боевых машин, а к концу 2024 года их число возрастет до 20. Всего же, как отмечается, украинские власти могут со временем рассчитывать на 79 таких истребителей. При этом уже в конце августа на Украине был уничтожен один F-16.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, но приведут к затягиванию конфликта, а сами эти истребители будут гореть, как и другая разрекламированная Западом военная техника.