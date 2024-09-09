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Военное обозрение

Зеленский на базе «Рамштайн» заявил об эффективности F-16 против российских ракет и попросил больше самолетов

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня в Германии проходит очередная встреча «группы поддержки» Украины на базе «Рамштайн». Глава киевского режима уже выступил с речью перед западными союзниками, как обычно, потребовав увеличить помощь ВСУ.

Среди прочего украинский лидер отметил поставки американских истребителей в ВС ВСУ, заявив, что самолеты уже используются, но их пока недостаточно.

Зеленский подчеркнул, что F-16 очень эффективны против российских ракет и беспилотников, однако украинской армии нужно гораздо больше таких крылатых машин, чем у нее имеется сейчас.

Что характерно, глава киевского режима заявил, что у него есть предложения по решению проблемы с нехваткой истребителей у ВСУ, но озвучит он их только тогда, когда пресса покинет заседание.

В итоге неясно, какое очередное ноу-хау придумал Зеленский, но в ходе своей речи он также призвал Запад завершить текущий конфликт уже этой осенью. При этом он имел в виду не дипломатическое решение, а снятие ограничений на применение дальнобойного оружия по территории России.

Касательно же «эффективности» F-16 против российских ракет и дронов, которой «похвастался» глава киевского режима, стоит напомнить, что один из американских истребителей украинской армией уже потерян. Это произошло именно тогда, когда ВС ВСУ пытались отражать массированную атаку ВС РФ на военные и энергетические объекты 26 августа.

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