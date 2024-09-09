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Военное обозрение

Пресса США: Пентагон обеспокоен истощением своих оружейных запасов на фоне поддержки Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон обеспокоен истощением имеющихся запасов своего оружия на фоне продолжения выделения военной поддержки Украине. Истощение военных запасов США стало одной из причин замедления поставок ВСУ военной техники.

Как сообщает информационное агентство Reuters, в Конгрессе США заявили, что не совсем понятны причины уменьшения потока военных поставок Киеву. При этом конгрессмены отмечают, что это отчасти связано с обеспокоенностью Пентагона относительно истощения его собственных запасов.

Тем временем администрация президента США Джо Байдена инициировала начало срочных переговоров с Конгрессом, чтобы тот позволил Белому дому использовать более шести миллиардов долларов уже одобренной военной помощи Украине. Администрация американского президента опасается, что неосвоенные выделенные средства могут «сгореть» до 30 сентября, когда истекут крайние для их использования сроки.

Чтобы избежать «сгорания» неиспользованных средств, ранее заложенных в годовой бюджет на военную поддержку Украины, Госдеп надеется включить продление полномочий в Постоянную резолюцию – краткосрочный законопроект о чрезвычайных расходах, который Сенат и Палата представителей должны принять до конца текущего месяца. В Белом доме надеются, что имеющаяся двухпартийная поддержка помощи Украине позволит найти соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что власти Канады в начале 2025 года передадут Украине приобретенную у США для этих целей установку ЗРК NASAMS, которую предполагается изготовить к этому времени.

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Канада
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Украина
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NASAMS
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