ВС РФ начали минировать дороги при помощи дронов для ликвидации техники ВСУ

Генеральный директор АНО "НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев сообщил, что одно из преимуществ новой тактики в том, что взрывное устройство производится подразделением непосредственно на месте выполнения боевых задач

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Российские войска начали применять на авдеевском направлении тактику минирования дорог при помощи дронов для ликвидации бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил генеральный директор АНО "НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

"Одно из российских подразделений, принимающее участие в боевых действиях под Авдеевкой, начало применять тактику минирования дорог при помощи дронов. Западная техника прочная, и лучший способ уничтожить ее - обездвижить. Стоящая техника - лакомая цель, с ней можно делать что угодно. Военные берут дрон, прямо на месте печатают на 3D-принтерах под него подвес, подвешивают на дроны и ночью аккуратно минируют дороги, по которым ездит техника ВСУ. Мины высыпались, легли ровно на дорожку. Утром - ротация, подвоз боекомплектов, мина взорвалась, техника противника встала. Попасть в нее и превратить в пылающий факел намного проще", - рассказал Чадаев в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница-2024".

Специалист отметил, что одно из преимуществ новой тактики заключается в том, что устройство для минирования производится подразделением непосредственно на месте выполнения боевых задач. "Устройство спроектировано, изготовлено на месте под боевую задачу подручными средствами и тут же применено. Это самое ценное. Это другая логика организации производства, чем та, к которой мы привыкли", - подчеркнул Чадаев.

Слет "Дронница" проходит в Великом Новгороде с 6 по 8 сентября.