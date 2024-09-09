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ТАСС

Глава Пентагона призвал страны Запада нарастить помощь Киеву в преддверии зимы

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Sarah Silbiger/ Getty Images

Ллойд Остин заявил, что "с нетерпением" ждет обсуждения путей укрепления военно-промышленного комплекса Украины и стран Запада

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин призвал страны Запада нарастить объемы помощи Украине на фоне приближающейся зимы.

"Сейчас наступает критический момент. Время имеет решающее значение, особенно с учетом надвигающейся зимы. Мы все должны усилить нашу поддержку [Украины], причем быстро", - сказал он на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.

Глава Пентагона также заявил, что "с нетерпением" ждет обсуждения путей укрепления военно-промышленного комплекса Украины и стран Запада. По словам Остина, представители оборонного ведомства США работают "в тесном сотрудничестве" с другими западными партнерами, чтобы ускорить поставки вооружений и обеспечить потребности Киева в них.

3 сентября экс-сотрудник ЦРУ Питер Шредер в материале для журнала Foreign Affairs высказал мнение, что США не смогут полностью покрыть потребности Украины в боеприпасах, даже при условии роста объемов их выпуска в 2025 году. Эксперт также отметил, что в будущем Киеву будет требоваться все больше солдат, однако западные страны в этом отношении готовы лишь обучать украинских военнослужащих, но при этом не желают отправлять в зону боевых действий собственные войска.

2 сентября агентство Bloomberg заключило, что западные страны сталкиваются с трудностями при реализации данных Украине гарантий по поставкам вооружений. Отмечается, что ранее в этом году западные союзники Киева пообещали "укрепить пострадавшие от боевых действий системы ПВО" Украины, но некоторые государства - члены НАТО все еще не выполнили свои обязательства. Темп производства вооружений в России тем временем "зачастую опережает скорость поставок военной помощи Киеву".

С момента начала Россией специальной военной операции западные страны многократно нарастили поставки вооружений и боеприпасов Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы и дальнобойные ракеты. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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