Мантуров посетил в Хабаровске предприятие с перспективами выпуска 15 тыс. FPV-дронов в месяц

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил ряд производств в Хабаровске, где выпускают продукцию для оборонных целей, сообщили в секретариате первого зампреда правительства РФ.

"В компании "АЭРО-ХИТ" Денис Мантуров ознакомился с мощностями по производству беспилотных летательных аппаратов. В ходе осмотра руководство предприятия представило флагманскую модель, выпускаемую на предприятии, - военный модульный FPV-дрон "Велес", - сообщили в секретариате.

"Сегодня уровень производства составляет 1500 дронов в месяц, в перспективе оно может быть расширено до 15 тыс. изделий за этот же период", - отметили в секретариате.

Там заявили, что предприятии - "Сониктранс" Мантуров ознакомился с производством высокопроходимых тактических двухместных автовездеходов.