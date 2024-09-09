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Сбивший шесть дронов «Баба-яга» командир назвал особенность атак этого БПЛА

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Фото: АрміяІнформ / Wikimedia
Фото: АрміяІнформ / Wikimedia.

Участник СВО Деев: дроны ВСУ «Баба-яга» летают только ночью

Беспилотник Вооруженных сил Украины «Баба-яга» не увидеть и не сбить без прибора ночного видения, рассказал уничтоживший шесть таких дронов казак Северо-Донского казачьего войска, участник специальной военной операции (СВО), командир взвода Юрий Деев. Особенности атак этого БПЛА он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«"Баба-яга" — это мощный дрон. Он имеет шесть винтов, несет хорошие заряды, начиная от миномета, заканчивая противотанковыми минами. Сбивать их сложно», — рассказал Деев.

Без прибора ночного видения ее («Бабу-ягу» — прим. «Ленты.ру») не увидеть и не сбить. Она летает только ночью

Юрий Деев

командир взвода

Командир взвода отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают дроны этого вида всегда в разное ночное время.

«Они могут вообще не полететь, могут с десяти вечера, с двенадцати, с двух, когда как. Но днем они не летают, только ночью», — заключил он.

Ранее мобилизованный из Челябинска с позывным Депутат рассказал, что используемые Украиной беспилотные летательные аппараты «Баба-Яга» могут поднимать груз весом до 150 килограмм. Он отметил, что в теории это означает, что дроны могут подхватить и унести человека.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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