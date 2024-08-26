Участник СВО рассказал о необычной способности украинских дронов

Мобилизованный из Челябинска: украинские дроны «Баба-Яга» могут унести человека

Используемые Украиной беспилотные летательные аппараты «Баба-Яга» могут поднимать груз весом до 150 килограмм, рассказал мобилизованный из Челябинска с позывным Депутат. Его слова приводит Ura.ru.

В теории это означает, что дроны могут подхватить и унести человека, отметил спикер. Впрочем, грузы с таким весом под силу не каждому квадрокоптеру такого типа, уточнил он, добавив, что сам с такими устройствами не сталкивался.

Наиболее распространены на СВО дроны, способные унести груз весом до 20 килограммов, пояснил Депутат. До начала конфликта их чаще применяли в сельском хозяйстве, опрыскивая поля.

Также мужчина предупредил о повышенной опасности таких квадрокоптеров. В паре с «Бабой-Ягой», по его словам, летают FPV-камикадзе, которые могут прилететь в большом количестве на место падения украинского дрона. Большие риски в себе несет и возможность взрыва самих квадрокоптеров при ударе об землю, дал понять он.

Ранее стало известно, что в России готовятся испытания противодронового детектора «Капкан». Он предназначен для уничтожения таких дронов, как «Баба-Яга», пояснили в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо». Новое изделие будет ориентироваться на звук, характерный для какой-либо техники, а также отслеживать проходимую ею дистанцию.