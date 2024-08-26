Войти
Lenta.ru

Участник СВО рассказал о необычной способности украинских дронов

227
0
0
Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters.

Мобилизованный из Челябинска: украинские дроны «Баба-Яга» могут унести человека

Используемые Украиной беспилотные летательные аппараты «Баба-Яга» могут поднимать груз весом до 150 килограмм, рассказал мобилизованный из Челябинска с позывным Депутат. Его слова приводит Ura.ru.

В теории это означает, что дроны могут подхватить и унести человека, отметил спикер. Впрочем, грузы с таким весом под силу не каждому квадрокоптеру такого типа, уточнил он, добавив, что сам с такими устройствами не сталкивался.

Наиболее распространены на СВО дроны, способные унести груз весом до 20 килограммов, пояснил Депутат. До начала конфликта их чаще применяли в сельском хозяйстве, опрыскивая поля.

Также мужчина предупредил о повышенной опасности таких квадрокоптеров. В паре с «Бабой-Ягой», по его словам, летают FPV-камикадзе, которые могут прилететь в большом количестве на место падения украинского дрона. Большие риски в себе несет и возможность взрыва самих квадрокоптеров при ударе об землю, дал понять он.

Ранее стало известно, что в России готовятся испытания противодронового детектора «Капкан». Он предназначен для уничтожения таких дронов, как «Баба-Яга», пояснили в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо». Новое изделие будет ориентироваться на звук, характерный для какой-либо техники, а также отслеживать проходимую ею дистанцию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.08 10:21
  • 4044
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 09:46
  • 27
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией
  • 26.08 08:34
  • 1
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 25.08 21:40
  • 580
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.08 20:15
  • 14
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.08 18:49
  • 3
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 23.08 23:19
  • 5
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 23.08 21:31
  • 1
Ответ на "Парадигма СВО: перемирие или война"
  • 23.08 15:02
  • 0
Санкции против Беларуси – незаконны, а «столпы западной демократии» – нечистоплотны
  • 23.08 14:04
  • 3
Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне СВО
  • 23.08 13:14
  • 13
МС-21 готовится к первому полету