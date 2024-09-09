Британцы намерены поставить Украины 650 ракет LMM Martlet как «ответ на удар по учебному центру в Полтаве»

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Лондон подготовил очередной пакет военной помощи для Украины. На этот раз основу пакета составят 650 ракет LMM Martlet в противовоздушной модификации.

Министерство обороны Британии сообщает, что первая партия LMM отправится на Украину до конца текущего года. Остальные – в 2025 году.

При этом британцы предусмотрительно указывают Киеву на то, во сколько обойдётся такая поставка – в 162 млн фунтов. Бухгалтерия англосаксами в этом плане ведётся тщательно. Чтобы потом всегда была возможность «выставить счёт».

Минобороны Британии:

Ракеты Martlet будут отправлены на Украину в рамках поддержки системы ПВО.

В британских СМИ пишут о том, что такое решение принято «после российского удара по учебному центру в Полтаве». Имеется в виду военный институт связи, в котором обучение украинских военных проводили в том числе натовские военные инструкторы. Обучали использованию западных систем связи и радиоэлектронной борьбы.

LMM Martlet производятся в разных классах, среди которых «воздух-воздух» и «земля-воздух». Утверждается, что именно такие модификации и получат ВСУ, о чём сегодня британский министр обороны Хили объявит в формате очередного заседания «Рамштайна».

Чаще всего профильные модификации таких ракет используются в качестве штатного вооружения ударных вертолётов. Для пусков ракет класса «змля-воздух» применяется ракетная установка. Максимальная скорость ракеты – 1,5 Маха, дальность – 8 км, масса боеголовки – 3 кг.

Ракета названа так же, как и птица в англосаксонской мифологии, никогда не садящаяся на насест.