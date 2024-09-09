Украина не беспокоится по поводу китайских ограничений на экспорт БЛА и комплектующих

Украинская газета "Економiчна Правда" опубликовала небезынтересный материал Богдана Мирошниченко "Китайские санкции. Останется ли Украина без дронов и РЭБа?" , посвященный введенным с 1 сентября в Китае новым ограничениям на экспорт беспилотных летательных аппаратов и электронных компонентов для них, и возможному влиянию этих ограничений на поставки БЛА для вооруженных сил Украины. Из материала следует, что до настоящего времени Украина не имела особых трудностей в импорте из Китая БЛА и комплектующих для них и для средств РЭБ, и не ожидает серьезных проблем в свете новых китайских ограничений. Характерно также заявление главы одного из известных украинских производителей средств РЭБ компании Kvertus о том, что ее производство фактически находится в Китае.

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Украинские дроны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) насквозь пропитаны китайской электроникой. В этой зависимости от Китая как ключевого партнера РФ - реальность современной технологической войны. Проблема в том, что Пекин уже второй год пытается контролировать экспорт своих дронов и компонентов к ним, чтобы они не попадали на поле боя.

Российская армия тоже зависима от китайской электроники, но она ее получит в любом случае . Опыт россиян в поставках товаров через третьи страны и тесные связи со спецслужбами КНР помогут обойти любой запрет.

Чтобы не остаться без критических технологий, у Украины нет другого выбора, кроме как научиться обходить торговые ограничения и работать над локализацией производства компонентов.

С 1 сентября Китай ввел очередные ограничения на экспорт дронов и электроники. В Силах обороны Украины начали опасаться, что это существенно повлияет на поставку оружия на фронт. Однако рынок остается спокоен и готовится принять этот вызов.

Это же было уже

В 2022 году Россия и Украина начали массово покупать дроны китайской компании DJI. Самый известный из них - "мавик" (Mavic), которому нет равных по соотношению цена-качество. Их перепрошивают и используют для разведки или сбросов взрывчатки на позиции противника. Впоследствии на поле боя появились FPV-дроны, тоже первоначально покупавшиеся в Китае.

В какой-то момент Пекин столкнулся с претензиями сразу с обеих сторон. Западные страны критиковали Китай за поставки дронов в Россию, а в РФ возмущались поставками на Украину. Весной 2023 года Китай ограничил экспорт этих технологий обеим сторонам.

Это ударило и по Украине, и по России. Поставки из Китая затормозились, а отдельные украинские военные начали говорить , что "мы в шаге от исчезновения Mavic как явления".

Однако панические настроения оказались неоправдавшимися. Поставщики дронов перестроились на другие логистические маршруты. "Дефицит длился месяц-два, цены выросли. Потом рынок все решил и дроны снова стали доступными", - вспоминает в разговоре с ЭП командир роты ударных БЛА бригады НГУ "Хартия" Игорь Райков.

БЛА от DJI все еще летают с обеих сторон. FPV-дроны уже собирают российские и украинские предприятия, но компоненты для них преимущественно китайские. Аналогичная ситуация с РЭБ: сердце системы, модуль помех, а также ряд других электронных комплектующих, обычно производятся в Китае.

Теперь россияне и украинцы конкурируют не только за дроны, но и компоненты на китайском рынке. Китайские компании получают из этого безумные прибыли.

Летом 2024 года Китай объявил о введении новых ограничений, под которые якобы должно попасть еще больше компонентов для беспилотников и РЭБ. На рынке снова распространились панические настроения. Параллельно появились перекупщики, на волне ажиотажа завышающие цены на компоненты и пытающиеся на этом заработать.

Однако в министерстве торговли КНР отметили, что эти ограничения не являются запретом. Упомянутые товары можно продавать за границу, но только в гражданских целях. То есть компоненты останутся доступными для Украины, но через посредников.

"Заявления об усилении контроля за экспортом дронов и компонентов для Китая являются важной имиджевой составляющей. Войну на Украине Пекин использует, чтобы показать себя миролюбивой страной, которая не раздувает конфликты, распространяя оружие, и делает шаги, чтобы поддерживать позитивное представление о себе. Нормальная ситуация, когда публично Китай выпускает запреты, но фактически не делает усилий, чтобы строго их придерживаться", - говорит эксперт Украинской ассоциации китаеведов Дмитрий Ефремов.

"Рынок ищет выход и есть признаки, что пути будут найдены. Последствия пока таковы: не все партии из Китая выезжают с первого раза. Для нас логистика станет дороже, но она не занимает критического места в цене товара. Поэтому я бы не спешил разгонять панику, не будем помогать нашим врагам", - ответил ЭП соучредитель компании "Дикі шершні" ("Дикие шершни"), производящей FPV-дроны.

Украинские компании способны наладить поставку компонентов даже в таких сложных условиях. Тем более, на примере с антироссийскими санкциями видно, что поставщики часто закрывают глаза или сами помогают находить обходные пути.

"Единственное последствие для нас - вырастет плечо поставок на три дня. Нужно только открыть компанию в другой стране, сделать для нее все документы и вести переговоры от этой компании, чтобы главный получатель не фигурировал в переписках. Эта новая компания должна написать гарантийное письмо, что товар не будет использоваться на войне, но на самом деле она сможет продавать их на Украину", - сообщил ЭП один из крупных производителей FPV-дронов.

Другой вопрос - что будет с фронтовыми мастерскими. Военные часто самостоятельно покупают компоненты, чтобы модифицировать дроны у линии боевого соприкосновения. Поскольку военные части не имеют компетенций, чтобы формировать сложные цепи поставок, основные заказы делаются напрямую из китайских маркетплейсов.

"Почти все компоненты заказываем в Китае, но готовимся к ограничениям и покупаем заранее. На нас это не повлияет. Мы возьмем запас на четыре-шесть месяцев и точно продержимся, а дальше рынок подстроится", - отметил Райков.

Крупные украинские производители РЭБ тоже не паникуют.

"До сих пор мы не имели проблем с китайской стороной. Большинство проблем возникали из-за украинской таможни и блокирования границы поляками. Мы направили запрос об угрозе блокирования поставок нашим китайским партнерам. Они ответили, что никаких проблем с экспортом деталей для средств борьбы с дронами у них не наблюдается. Ситуация стабильная, продолжаем работать. Есть краткосрочные запасы, альтернативные пути логистики и устные договоренности с поставщиками из других стран", - рассказал ЭП директор компании Kvertus Ярослав Филимонов.

Он добавил, что модули для них собирает партнерское предприятие в Китае из компонентов из других стран. Следовательно, в крайнем случае придется перенести сбор модулей в другую страну.

Крупный производитель РЭБ компания "Инфозащита" за годы существования почти полностью отказалась от компонентов из Китая и предпочитает детали из западных стран, поэтому последствий от каких-либо ограничений не ожидает.

Избавиться от Китая

Новый пакет ограничений Китая - очередной повод задуматься о локализации производства компонентов в Украине или искать альтернативных поставщиков. "Мы давно готовимся к ограничениям со стороны Китая. У нас уже есть дроны, изготовленные без какого-либо китайского компонента", - сообщила ЭП заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.

Производить дроны "с нуля" в Украине невозможно. Производство базовой электроники для изготовления компонентов требует многомиллиардных инвестиций, производственной экосистемы и больших заказов.

Однако украинские компании могут покупать микросхемы, электронику и сырье в партнерских странах, а на Украине собирать из них компоненты для боевых дронов: полетные контроллеры, платы инициации, двигатели, рамы, антенны, системы связи, то есть все, что попало под китайские ограничения.

Локализация производства компонентов не только сделает Украину независимой от Китая, но и позволит контролировать качество деталей и "затачивать" их под нужды фронта. Из КНР товар часто приходит с браком, а некоторые детали вообще невозможно купить.

Беспилотники украинской компании VYRIY DRONE уже на 70% состоят из отечественных компонентов. Часть их производитель делает самостоятельно, часть - возлагает на подрядчиков. Компоненты для производства деталей ищут по всему миру, и не всегда это Китай.

"Все очень переоценивают "китайскость" электроники, нужной для производства дронов. Например, чипы швейцарской STM, которые используют во всех полетных контроллерах, производят в нескольких странах и китайского там немного. Есть простые компоненты, выгодно покупать только в Китае. Если запретить их экспорт, это ударит по всей электронике в мире. Однако даже если представить такой сценарий, все равно можно найти аналоги в западных странах. Гораздо большей катастрофой будет, если из поставок выпадет Тайвань", - рассказал ЭП основатель VYRIY Алексей Бабенко.

На Украине становится все больше производителей компонентов для дронов, а государство обращает внимание на степень локализации при закупках. Однако, по словам Бабенко, рынок деталей для дронов тормозят неравные условия для китайских и украинских производителей.Украинский производитель может импортировать китайские компоненты, не платя 20% НДС, однако такая льгота не распространяется на покупку компонентов, производимых на Украине.

В компании Kvertus ЭП рассказали, что готовятся развернуть производство компонентов для РЭБ собственной разработки. "Мы всерьез взялись за локализацию модулей и антенн собственной конструкции. На этой неделе будем тестировать модули собственной сборки из компонентов, производимых в странах-"азиатских тиграх". - сказал Филимонов.

Новые ограничения Китая могут создать украинским производителям временные неудобства, но апокалиптического сценария никто не ожидает. "Это очередной вызов, с которым мы можем бороться", - подытожила Гвоздяр.