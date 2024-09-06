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Бойцы СВО скрестили «Ураган» с «Рогаткой»

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Фото: ShinePhantom / Wikimedia
Фото: ShinePhantom / Wikimedia.

Бойцы СВО скрестили бомбомет «Ураган» с пушкой «Рогатка»

Бойцы специальной военной операции (СВО) скрестили 23-миллиметровую зенитную автоматическую пушку ЗУ-23-2, известную как «Рогатка», с морским бомбометом РБУ-1200 — «Ураган». Об этом пишет «Российская газета».

Издание отмечает, что по конструкции получившаяся реактивная система залпового огня (РСЗО) напоминает советскую десантную РПУ-14 или китайскую Type 63. «Правда, если у первой калибр был 140 миллиметров, а у второй — 107 миллиметров, то у этого образца — 253,5 миллиметра», — говорится в публикации.

В апреле в ролике Минобороны России РСЗО «Ураган» заметили на новом трехосном шасси БАЗ-69092. На видео показана работа РСЗО артиллеристов группировки прикрытия государственной границы по позициям Вооруженных сил Украины в граничащем с Белгородской областью районе. Цели поражали в ночное время суток.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
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