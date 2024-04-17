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В России заметили «Ураган» на новом шасси

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9К57-1 «Ураган-1» на шасси БАЗ-69092
9К57-1 «Ураган-1» на шасси БАЗ-69092.
Источник изображения: topwar.ru

Минобороны показало работу РСЗО «Ураган» на новом шасси БАЗ

Реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ураган» на новом трехосном шасси БАЗ-69092 заметили на ролике Минобороны России. Ведомство показало применение системы в своем Telegram-канале.



На записи видна работа РСЗО артиллеристов группировки прикрытия государственной границы по позициям Вооруженных сил Украины в граничащем с Белгородской областью районе. Цели поражали в ночное время суток.

Система оснащена стандартной артиллерийской частью «Урагана», которая получила 16 направляющих для снарядов. Она установлена на шасси БАЗ-69092 с колесной формулой 6х6. Машина, которая может нести до 14 тонн груза, получила двигатель мощностью 450 лошадиных сил.

Базовая версия «Урагана» построена на четырехосном шасси ЗИЛ-135ЛМ, которое разработали в 1960-х. Дальность стрельбы снарядами 9М27 калибра 220 миллиметров составляет 35 километров.

В ноябре 2023 года источники «Известий» сообщили, что РСЗО «Ураган», стоящие на вооружении Российской армии, постепенно заменят на высокоточные, более современные и дальнобойные «Торнадо-С». Такое решение приняли в Минобороны по итогам изучения опыта спецоперации. Собеседники издания указали на сложности в возможной модернизации «Ураганов».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Торнадо-С
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
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