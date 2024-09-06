Войти
Lenta.ru

В США рассказали о важном решении НАСА

195
0
0
Фото: NASA / Kim Shiflett / Globallookpress.com
Фото: NASA / Kim Shiflett / Globallookpress.com.

ArsTechnica: НАСА предстоит принять важное решение по кораблю Orion

НАСА предстоит принять важное решение по кораблю Orion, который в рамках миссии Artemis II должен совершить пилотируемый облет Луны. Об этом рассказывает ArsTechnica.

«Хотя [корабль] Starliner привлек к себе много внимания СМИ, это будет еще более громкое решение для НАСА, с более серьезными последствиями — на борту [Orion] будут находиться четыре астронавта, и сотни миллионов, если не миллиарды людей, будут наблюдать за первой миссией человечества в дальний космос более чем за пять десятилетий», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что в основании капсулы Orion находится теплозащитный экран, элементы которого во время беспилотной миссии Artemis I отвалились при вхождении корабля в атмосферу Земли. В НАСА не исключают, что теплозащитный экран Orion может не выдерживать экстремальных условий при вхождении корабля в атмосферу планеты, что создает угрозу для экипажа.

Если НАСА решит поменять теплозащитный экран на Orion, миссия Artemis II может быть отложена с сентября 2025 года на несколько лет вперед.

В августе издание сообщило, что сборка сверхтяжелой ракеты SLS, на которой в рамках миссии Artemis II планируется совершить пилотируемый облет Луны, отложена из-за неопределенности вокруг теплозащитного экрана космического корабля Orion.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 01:41
  • 0
Ответ на "Польша-Украина: начало конца"
  • 06.09 01:16
  • 1
Ответ на "Беларусь и Россия: стратегическая безопасность"
  • 05.09 22:49
  • 1
Минобороны Индии одобрило проект закупки новых танков по программе FRCV
  • 05.09 22:39
  • 1
«Эффективная замена БМП-1»: Польша представила бронемашину Borsuk
  • 05.09 22:02
  • 3
На Украине разработали БТР «Хорунжий» на советском шасси
  • 05.09 21:46
  • 496
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 05.09 21:18
  • 0
Ответ на "«Ростех» назвал преимущество «Панциря»"
  • 05.09 20:09
  • 4351
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.09 19:59
  • 0
Ответ на "Финляндия в НАТО из-за СВО!"
  • 05.09 19:57
  • 1
«Ростех» назвал преимущество «Панциря»
  • 05.09 18:04
  • 1
О lend-lease'е. Не для Бандеростана, а для СССР в 1942-45.
  • 05.09 14:26
  • 0
Беларусь и Россия: стратегическая безопасность
  • 05.09 11:01
  • 0
Ночной инцидент над Гомелем: что произошло в небе?
  • 05.09 09:55
  • 0
Учения НАТО: внедрение опыта СВО
  • 05.09 09:12
  • 100
Обзор программы создания Ил-114-300