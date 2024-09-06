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Раскрыты возможности ядерного «Зевса»

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Фото: КБ «Арсенал»
Фото: КБ «Арсенал».

Глава «Росатома»: ядерный буксир «Зевс» сможет добраться до среднего космоса

Создаваемый в России ядерный буксир «Зевс» сможет добраться до среднего космоса. Возможности буксира раскрыл глава «Росатома» Алексей Лихачев на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

«Есть такой проект "Зевс" — тягач или мощный двигатель. Может, не совсем дальний, но в средний космос точно сможет добраться», — сказал он на лекции общества «Знание».

К среднему космосу относят Венеру, Марс и пояс астероидов.

В июне заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по космическим комплексам и науке Александр Блошенко сообщил, что доступ к российской ядерной энергоустановке на Луне получат все участники китайской международной научной лунной станции International Lunar Research Station (ILRS). Он подчеркнул, что проекты по созданию энергоустановки и ядерного буксира не пересекаются.

В феврале ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что ядерный буксир «Зевс» не станет оружием против спутников.

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